Оже-Альяссим — о снятии в матче с Боржешем: сейчас не время искать виноватых

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё снятие по ходу матча первого круга Australian Open – 2026 c португальским теннисистом Нуну Боржешем. Канадец завершил борьбу при счёте 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Боржеша после медицинского тайм-аута. Оже-Альяссим испытывал дискомфорт в бедре.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
«Сейчас у меня нет всех ответов. Я стараюсь быть максимально профессиональным во всём, что делаю, хорошо готовиться. Я люблю этот спорт и люблю играть. Поэтому стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы быть готовым.
Мы очень тщательно подошли к подготовке на корте, чтобы быть готовыми к тяжёлым матчам. Проводили по три-четыре часа на корте — в некоторые дни немного сбавляли нагрузку, чтобы не загнать себя.
Мы как команда были настолько точны, насколько это возможно. Сейчас не время искать виноватых. Сейчас время собраться всем вместе и найти решения», – сказал Оже-Альяссим на послематчевой пресс-конференции.
- 19 января 2026
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:30
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:57
-
07:43
-
07:28
-
06:58
-
06:42
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:30
-
05:47
-
05:32
-
05:28
-
05:20
-
04:41
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:37
-
00:25
-
00:17
- 18 января 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:42
-
23:24