Оже-Альяссим — о снятии в матче с Боржешем: сейчас не время искать виноватых

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё снятие по ходу матча первого круга Australian Open – 2026 c португальским теннисистом Нуну Боржешем. Канадец завершил борьбу при счёте 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Боржеша после медицинского тайм-аута. Оже-Альяссим испытывал дискомфорт в бедре.

«Сейчас у меня нет всех ответов. Я стараюсь быть максимально профессиональным во всём, что делаю, хорошо готовиться. Я люблю этот спорт и люблю играть. Поэтому стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы быть готовым.

Мы очень тщательно подошли к подготовке на корте, чтобы быть готовыми к тяжёлым матчам. Проводили по три-четыре часа на корте — в некоторые дни немного сбавляли нагрузку, чтобы не загнать себя.

Мы как команда были настолько точны, насколько это возможно. Сейчас не время искать виноватых. Сейчас время собраться всем вместе и найти решения», – сказал Оже-Альяссим на послематчевой пресс-конференции.