Даниил Медведев, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Даниила Медведева.

Результаты Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Даниил Медведев (Россия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/32 финала: Даниил Медведев (Россия) – Кентен Алис (Франция).

Возможная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/16 финала: Фабиан Марожан (Венгрия);

1/8 финала: Лёнер Тьен (США, 25);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия);

полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.