Гауфф — самая молодая теннисистка с 2011 года, достигшая отметки в 250 побед в WTA-туре

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2011 года, которой удалось добиться 250-й победы на турнирах WTA, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Гауфф обыграла узбекистанскую теннисистку Камиллу Рахимову в матче первого круга Australian Open – 2026 со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Гауфф добилась этого результата в возрасте 21 года и 311 дней. В 2011 году датчанка Каролина Возняцки смогла одержать свою 250-ю победу в карьере на турнирах WTA в возрасте 20 лет и 316 дней.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович.

