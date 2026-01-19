Гауфф — самая молодая теннисистка с 2011 года, достигшая отметки в 250 побед в WTA-туре

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2011 года, которой удалось добиться 250-й победы на турнирах WTA, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Гауфф обыграла узбекистанскую теннисистку Камиллу Рахимову в матче первого круга Australian Open – 2026 со счётом 6:2, 6:3.

Гауфф добилась этого результата в возрасте 21 года и 311 дней. В 2011 году датчанка Каролина Возняцки смогла одержать свою 250-ю победу в карьере на турнирах WTA в возрасте 20 лет и 316 дней.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович.