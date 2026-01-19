Носкова вышла во второй круг Australian Open — 2026, обыграв латвийку Семенистую

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла во второй круг турнира Australian Open — 2026, обыграв в первом матче латвийскую спортсменку Дарью Семенистую (96-е место в мировом рейтинге). Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

По ходу матча Носкова подала навылет девять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. Семенистая сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге турнира Носкова сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и австралийкой Тайлой Престон.