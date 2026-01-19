Скидки
Виктория Мбоко — Эмерсон Джонс, результат матча 19 января 2026, счёт 2:0, 1-й круг; Australian Open — 2026

Мбоко уверенно обыграла Джонс в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (17-я ракетка мира) обыграла соперницу из Австралии Эмерсон Джонс (155-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира Australian Open. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:00 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Эмерсон Джонс
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс

По ходу матча Мбоко сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Джонс подала навылет также два раза, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Мбоко встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану (29-я ракетка мира).

Australian Open завершится 1 февраля.

Сетка Australian Open
