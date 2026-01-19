Мбоко уверенно обыграла Джонс в первом круге Australian Open — 2026

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (17-я ракетка мира) обыграла соперницу из Австралии Эмерсон Джонс (155-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира Australian Open. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

По ходу матча Мбоко сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Джонс подала навылет также два раза, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Мбоко встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану (29-я ракетка мира).

Australian Open завершится 1 февраля.