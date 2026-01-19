Андрей Рублёв, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл первый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Андрея Рублёва.
Результаты Андрея Рублёва на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:2, 6:3.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
1/32 финала: Даниил Медведев (Россия) – Жайме Фария (Португалия).
Возможная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2026:
1/16 финала: Франсиско Серундоло (Аргентина);
1/8 финала: Александр Зверев (Германия);
1/4 финала: Даниил Медведев (Россия);
полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);
финал: Янник Синнер (Италия).