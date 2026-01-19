Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он создаёт атмосферу спокойствия». Рублёв — о роли Сафина в команде

«Он создаёт атмосферу спокойствия». Рублёв — о роли Сафина в команде
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв, в первом круге турнира Australian Open обыгравший итальянца Маттео Арнальди, заявил, что присутствие в тренерской команде бывшей первой ракетки мира Марата Сафина даёт ему ощущение спокойствия.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:05 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 3
6 		6 6
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Я заметил, что у тебя в углу чемпион «Большого шлема» Марат Сафин. Что он может предложить? Это касается отработки тренировочных упражнений или больше тактики и техники?
— Честно говоря, не знаю. Он создаёт атмосферу спокойствия и расслабленности.

— Значит, ты говоришь, что то, что [есть] вне корта, так же важно, как и то, что на корте?
— Всё важно. Не знаю, что сказать.

— Давай поговорим о твоем следующем сопернике, Жайме Фарии. Ты о нём много знаешь?
— Я не знаю, с кем буду играть, потому что не смотрел сетку. Ты сказал мне имя, а я всё ещё не знаю этого парня, — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.

Сетка Australian Open
Материалы по теме
Медведев одержал 90-ю победу на «Шлемах»! Рублёв тоже вышел во второй круг AO
Медведев одержал 90-ю победу на «Шлемах»! Рублёв тоже вышел во второй круг AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android