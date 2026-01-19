«Он создаёт атмосферу спокойствия». Рублёв — о роли Сафина в команде

Российский теннисист Андрей Рублёв, в первом круге турнира Australian Open обыгравший итальянца Маттео Арнальди, заявил, что присутствие в тренерской команде бывшей первой ракетки мира Марата Сафина даёт ему ощущение спокойствия.

— Я заметил, что у тебя в углу чемпион «Большого шлема» Марат Сафин. Что он может предложить? Это касается отработки тренировочных упражнений или больше тактики и техники?

— Честно говоря, не знаю. Он создаёт атмосферу спокойствия и расслабленности.

— Значит, ты говоришь, что то, что [есть] вне корта, так же важно, как и то, что на корте?

— Всё важно. Не знаю, что сказать.

— Давай поговорим о твоем следующем сопернике, Жайме Фарии. Ты о нём много знаешь?

— Я не знаю, с кем буду играть, потому что не смотрел сетку. Ты сказал мне имя, а я всё ещё не знаю этого парня, — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.