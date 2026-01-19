«Он создаёт атмосферу спокойствия». Рублёв — о роли Сафина в команде

Российский теннисист Андрей Рублёв, в первом круге турнира Australian Open обыгравший итальянца Маттео Арнальди, заявил, что присутствие в тренерской команде бывшей первой ракетки мира Марата Сафина даёт ему ощущение спокойствия.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|
|6
|6
— Я заметил, что у тебя в углу чемпион «Большого шлема» Марат Сафин. Что он может предложить? Это касается отработки тренировочных упражнений или больше тактики и техники?
— Честно говоря, не знаю. Он создаёт атмосферу спокойствия и расслабленности.
— Значит, ты говоришь, что то, что [есть] вне корта, так же важно, как и то, что на корте?
— Всё важно. Не знаю, что сказать.
— Давай поговорим о твоем следующем сопернике, Жайме Фарии. Ты о нём много знаешь?
— Я не знаю, с кем буду играть, потому что не смотрел сетку. Ты сказал мне имя, а я всё ещё не знаю этого парня, — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.
- 19 января 2026
-
11:03
-
10:57
-
10:37
-
10:30
-
10:19
-
10:07
-
09:52
-
09:47
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:30
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:57
-
07:43
-
07:28
-
06:58
-
06:42
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:30
-
05:47
-
05:32
-
05:28
-
05:20
-
04:41
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:44