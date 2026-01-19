Вавринка — второй по возрасту игрок с победой в одиночном разряде на Australian Open
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал вторым самым возрастным игроком, которому удалось одержать победу в сетке одиночного разряда Australian Open, сообщает Opta Ace. Вавринка одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 с сербом Ласло Джере (5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:20 МСК
92
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|6 4
|
|6
|6
|7 7
139
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Вавринка вышел во второй круг турнира в возрасте 40 лет и 296 дней. Самым возрастным теннисистом, который одержал победу на Australian Open, является хорват Иво Карлович, который смог сделать это в возрасте 40 лет и 326 дней в сезоне-2015.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Стэн Вавринка сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Легечкой и французом Артюром Жа.
