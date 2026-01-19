Вавринка — второй по возрасту игрок с победой в одиночном разряде на Australian Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал вторым самым возрастным игроком, которому удалось одержать победу в сетке одиночного разряда Australian Open, сообщает Opta Ace. Вавринка одержал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 с сербом Ласло Джере (5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Вавринка вышел во второй круг турнира в возрасте 40 лет и 296 дней. Самым возрастным теннисистом, который одержал победу на Australian Open, является хорват Иво Карлович, который смог сделать это в возрасте 40 лет и 326 дней в сезоне-2015.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Стэн Вавринка сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Легечкой и французом Артюром Жа.