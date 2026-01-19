Кафельников прокомментировал выход Медведева и Рублёва во второй круг Australian Open

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход во второй круг Australian Open – 2026 российского теннисиста Даниила Медведева. В стартовом матче турнира россиянин одержал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).
«Я не могу быть в шкуре Медведева и Рублёва и говорить, насколько важны их победы. Наверное, важны. С наименьшими затратами выйти во второй круг — это хорошо. Да, на старте могут быть тяжёлые матчи, но у них получилась такая история — молодцы», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Медведев сыграет с 29-летним французским теннисистом Кентеном Алисом (85-я ракетка).
