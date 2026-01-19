Скидки
Денис Шаповалов — Бу Юньчаокэтэ, результат матча 19 января 2026, счет 3:0, 1-й круг Australian Open – 2026

Денис Шаповалов прошёл во второй круг Australian Оpen — 2026
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг Australian Open – 2026, одержав победу в стартовом матче турнира над китайцем Бу Юньчаокэтэ (120-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:1.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:10 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 3 1
             
Бу Юньчаокэтэ
120
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Шаповалов выполнил 19 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Бу Юньчаокэтэ сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шаповалов сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
