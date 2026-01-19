Денис Шаповалов прошёл во второй круг Australian Оpen — 2026

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг Australian Open – 2026, одержав победу в стартовом матче турнира над китайцем Бу Юньчаокэтэ (120-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Шаповалов выполнил 19 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Бу Юньчаокэтэ сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шаповалов сыграет с хорватом Марином Чиличем.