Денис Шаповалов прошёл во второй круг Australian Оpen — 2026
23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй круг Australian Open – 2026, одержав победу в стартовом матче турнира над китайцем Бу Юньчаокэтэ (120-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:1.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:10 МСК
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 3
|1
120
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Шаповалов выполнил 19 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Бу Юньчаокэтэ сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шаповалов сыграет с хорватом Марином Чиличем.
