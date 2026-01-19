Бадоса вышла во второй круг Australian Open, обыграв казахстанку Дияс

26-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира Australian Open, обыграв в двух сетах в первом матче казахстанскую спортсменку Зарину Дияс (289-е место в мировом рейтинге). Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Бадосы.

По ходу матча Дияс подала навылет один раз, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Бадоса сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей испанской теннисистки станет россиянка Оксана Селехметьева (101-я ракетка мира).