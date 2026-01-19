Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зарина Дияс — Паула Бадоса, результат матча 19 января 2026, счёт 0:2, 1-й круг; Australian Open — 2026

Бадоса вышла во второй круг Australian Open, обыграв казахстанку Дияс
Комментарии

26-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира Australian Open, обыграв в двух сетах в первом матче казахстанскую спортсменку Зарину Дияс (289-е место в мировом рейтинге). Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Бадосы.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:55 МСК
Зарина Дияс
289
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Паула Бадоса
26
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

По ходу матча Дияс подала навылет один раз, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Бадоса сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей испанской теннисистки станет россиянка Оксана Селехметьева (101-я ракетка мира).

Сетка Australian Open
Материалы по теме
Мирра и Диана в сете от поражения на AO! А Медведев и Рублёв уже победили. LIVE!
Live
Мирра и Диана в сете от поражения на AO! А Медведев и Рублёв уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android