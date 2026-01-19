Бадоса вышла во второй круг Australian Open, обыграв казахстанку Дияс
Поделиться
26-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира Australian Open, обыграв в двух сетах в первом матче казахстанскую спортсменку Зарину Дияс (289-е место в мировом рейтинге). Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Бадосы.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:55 МСК
289
Зарина Дияс
З. Дияс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
26
Паула Бадоса
П. Бадоса
По ходу матча Дияс подала навылет один раз, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Бадоса сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Следующей соперницей испанской теннисистки станет россиянка Оксана Селехметьева (101-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
12:13
-
12:08
-
11:52
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
11:03
-
10:57
-
10:37
-
10:30
-
10:19
-
10:07
-
09:52
-
09:47
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:30
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:57
-
07:43
-
07:28
-
06:58
-
06:42
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:30
-
05:47
-
05:32
-
05:28