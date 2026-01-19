«Концовка получилась немного тяжёлой». Медведев — о победе в 1-м круге Australian Open

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями победы в матче первого круга Australian Open – 2026 над нидерландцем Йеспером де Йонгом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

«В целом я сыграл довольно хорошо, но были моменты в матче, где мог сыграть лучше, особенно на подаче. Я чувствовал себя комфортно — ни слишком медленно, ни слишком быстро на корте. Самое важное — выиграть в трёх сетах, с желанием дальше повышать свой уровень. Концовка получилась немного тяжёлой, но я чувствовал, что у соперника был непростой момент. У меня была хорошая предсезонная подготовка. Я много работал как физически, так и ментально», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Медведев сыграет с 29-летним французским теннисистом Кентеном Алисом (85-я ракетка).