Векич — Андреева: россиянка проиграла стартовый сет матча первого круга Australian Open
Поделиться
Сегодня, 19 января, в Мельбурне проходит встреча первого круга Australian Open – 2026 между восьмой ракеткой мира из России Миррой Андреевой и её соперницей из Хорватии Донной Векич (70-й номер рейтинга).
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:10 МСК
72
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт в матче в первом сете открыла хорватская спортсменка. Она выиграла партию с результатом 6:4.
До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз — в 2024 году на турнире в Пекине победа осталась за россиянкой.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Мирра Андреева дошла до 1/8 финала.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
12:13
-
12:08
-
11:52
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
11:03
-
10:57
-
10:37
-
10:30
-
10:19
-
10:07
-
09:52
-
09:47
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:30
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:57
-
07:43
-
07:28
-
06:58
-
06:42
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:30
-
05:47
-
05:32
-
05:28