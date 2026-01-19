Скидки
Главная Теннис Новости

Векич — Андреева: россиянка проиграла стартовый сет матча первого круга Australian Open

Комментарии

Сегодня, 19 января, в Мельбурне проходит встреча первого круга Australian Open – 2026 между восьмой ракеткой мира из России Миррой Андреевой и её соперницей из Хорватии Донной Векич (70-й номер рейтинга).

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:10 МСК
Донна Векич
72
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		2
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Счёт в матче в первом сете открыла хорватская спортсменка. Она выиграла партию с результатом 6:4.

До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз — в 2024 году на турнире в Пекине победа осталась за россиянкой.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Мирра Андреева дошла до 1/8 финала.

Сетка турнира Australian Open
