Векич — Андреева: россиянка проиграла стартовый сет матча первого круга Australian Open

Сегодня, 19 января, в Мельбурне проходит встреча первого круга Australian Open – 2026 между восьмой ракеткой мира из России Миррой Андреевой и её соперницей из Хорватии Донной Векич (70-й номер рейтинга).

Счёт в матче в первом сете открыла хорватская спортсменка. Она выиграла партию с результатом 6:4.

До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз — в 2024 году на турнире в Пекине победа осталась за россиянкой.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Мирра Андреева дошла до 1/8 финала.