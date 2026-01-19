Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: говорят, что сейчас я выгляжу более агрессивным, чем в прошлом году

Даниил Медведев: говорят, что сейчас я выгляжу более агрессивным, чем в прошлом году
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о причинах удачного игрового отрезка, который начался в конце сезона-2025 и продолжается до сих пор.

«Когда я показывал лучший теннис, когда был в топ-2 или топ-3, даже на «Больших шлемах», меня считали скорее оборонительным игроком, потому что я умел держать мяч в игре и мог проводить розыгрыши по 40 ударов. Но потом я играл против таких теннисистов, как Рублёв, Феликс, мощных атакующих игроков, будучи в своей лучшей форме, и выходил с корта с мыслью: «Ну хорошо, я сделал 40 виннерсов, а они — 20, потому что я защищался, старался просто вернуть мяч и так далее». И тогда я спрашивал себя: «Так кто же здесь защищается?»

Когда я играю хорошо, я агрессивен — особенно на подаче. На приёме, из-за моей позиции, быть агрессивным сложнее, но, как только я нахожу хороший момент, стараюсь давить. Когда я в форме, я именно такой игрок. Говорят, что сейчас я выгляжу более агрессивным, чем в прошлом году, и это здорово, потому что в прошлом сезоне мне было некомфортно играть, и именно тогда я становился слишком оборонительным, а этого я не хочу», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча первого круга на Australian Open.

Материалы по теме
Медведев одержал 90-ю победу на «Шлемах»! Рублёв тоже вышел во второй круг AO
Медведев одержал 90-ю победу на «Шлемах»! Рублёв тоже вышел во второй круг AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android