Даниил Медведев: говорят, что сейчас я выгляжу более агрессивным, чем в прошлом году

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о причинах удачного игрового отрезка, который начался в конце сезона-2025 и продолжается до сих пор.

«Когда я показывал лучший теннис, когда был в топ-2 или топ-3, даже на «Больших шлемах», меня считали скорее оборонительным игроком, потому что я умел держать мяч в игре и мог проводить розыгрыши по 40 ударов. Но потом я играл против таких теннисистов, как Рублёв, Феликс, мощных атакующих игроков, будучи в своей лучшей форме, и выходил с корта с мыслью: «Ну хорошо, я сделал 40 виннерсов, а они — 20, потому что я защищался, старался просто вернуть мяч и так далее». И тогда я спрашивал себя: «Так кто же здесь защищается?»

Когда я играю хорошо, я агрессивен — особенно на подаче. На приёме, из-за моей позиции, быть агрессивным сложнее, но, как только я нахожу хороший момент, стараюсь давить. Когда я в форме, я именно такой игрок. Говорят, что сейчас я выгляжу более агрессивным, чем в прошлом году, и это здорово, потому что в прошлом сезоне мне было некомфортно играть, и именно тогда я становился слишком оборонительным, а этого я не хочу», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча первого круга на Australian Open.