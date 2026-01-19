Украинка Стародубцева уступила Томлянович в первом матче Australian Open — 2026

110-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила сопернице из Австралии Айле Томлянович (78-е место в мировом рейтинге) в первом круге турнира Australian Open. Встреча продлилась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 1:6.

По ходу матча Стародубцева сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Томлянович подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Томлянович станет румынская спортсменка Елена-Габриэла Русе.

Australian Open завершится 1 февраля.