Теннис

Юлия Стародубцева — Айла Томилянович, результат матча 19 января 2026, счёт 1:2, 1-й круг; Australian Open — 2026

Украинка Стародубцева уступила Томлянович в первом матче Australian Open — 2026
Комментарии

110-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила сопернице из Австралии Айле Томлянович (78-е место в мировом рейтинге) в первом круге турнира Australian Open. Встреча продлилась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 1:6.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:10 МСК
Юлия Стародубцева
110
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 1
4 		7 7 6
         
Айла Томлянович
78
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

По ходу матча Стародубцева сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Томлянович подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Томлянович станет румынская спортсменка Елена-Габриэла Русе.

Australian Open завершится 1 февраля.

Сетка Australian Open
Комментарии
