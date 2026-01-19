Скидки
Юань Юэ — Ига Швёнтек: польская спортсменка забрала первый сет на старте Australian Open

Сегодня, 19 января, в Мельбурне проходит встреча первого круга Australian Open – 2026 между шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и китайской спортсменкой Юань Юэ, занимающей в мировом рейтинге 130-е место.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Юань Юэ
130
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Первый сет матча дошёл до тай-брейка, который остался за Швёнтек. Польская спортсменка выиграла партию со счётом 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Ига Швёнтек дошла до полуфинала, уступив в нём победительнице турнира.

Сетка турнира Australian Open
