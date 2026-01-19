«В определённый момент их может обыграть кто угодно». Медведев — о Синнере и Алькарасе

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о доминирующем положении испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в мужском туре, отметив, что они могут проиграть при определённых обстоятельствах многим теннисистам.

«Янник и Карлос… Это сложно. Они просто играют в теннис лучше, чем остальные. При этом я считаю важным, что я играл против многих великих игроков, и в один конкретный день можно обыграть любого. Мне не стыдно сказать, что если мы сыграем около 20 матчей с Карлосом и Янником — скажем, по 10 с каждым, я, вероятно, проиграю многие из них, но в каждом матче буду выкладываться на максимум, чтобы победить. Из 10 матчей можно выиграть несколько — не буду называть число, но это возможно. У них тоже бывают не лучшие дни. Я обыгрывал их обоих на турнирах «Большого шлема».

Я стремлюсь к стабильности, потому что, например, прошлый год был для меня плохим, и я даже не доходил до матчей с ними — они, разумеется, постоянно играли в финалах, а я вылетал на ранних стадиях. Я с ними даже не пересекался. Для меня важно быть стабильным, хорошо играть и доходить до стадии, где можно с ними встретиться — обычно это четвертьфиналы или полуфиналы. И тогда я с удовольствием приму этот вызов. Но, повторюсь, это два лучших игрока мира. Возможно, прямо сейчас нет никого, кто мог бы регулярно бросать им вызов, но в одном конкретном матче они могут проиграть. В определённый момент их может обыграть кто угодно», – сказал Медведев на пресс-конференции Australian Open.