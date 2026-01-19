Векич — Андреева: россиянка сравняла счёт по сетам в первом матче Australian Open — 2026

Сегодня, 19 января, в Мельбурне проходит встреча первого круга Australian Open – 2026 между восьмой ракеткой мира из России Миррой Андреевой и её соперницей из Хорватии Донной Векич (72-й номер рейтинга).

Мирра Андреева после поражения в первой партии сравняла счёт по сетам, завершив вторую со счётом 6:3 в свою пользу. Теперь общий счёт матча составляет 1-1.

До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз — в 2024 году на турнире в Пекине победа осталась за россиянкой.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Мирра Андреева дошла до 1/8 финала.