Гауфф — о матчах со Швёнтек: единственное противостояние, из-за которого мне было тяжело

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о том, почему считала очное противостояние с полькой Игой Швёнтек самым тяжёлым в своей карьере.

«Это было единственное личное противостояние, из-за которого мне действительно было тяжело. В прошлом я слишком много об этом думала, потому что тебе просто хочется одержать ту самую первую победу. Когда я наконец её добилась, я как будто стёрла из головы все предыдущие матчи. Конечно, она великая теннисистка и заслужила те победы. И во многих матчах, не буду говорить, что во всех, потому что она действительно меня переигрывала, но в некоторых, особенно поначалу, я выходила на корт уже с ментальным минусом.

Когда я избавилась от этого психологического дефицита, я смогла играть свободно. В теннисе у меня не было другого такого противостояния, поэтому справиться с этим было очень сложно. Сейчас я чувствую, что могу играть раскованно. Да, общий счёт всё ещё сильно в её пользу, но я просто вычёркиваю это из головы. Прошлое не изменить — я делаю из него выводы. Как всё закончится, мы узнаем в конце наших карьер. Но, по крайней мере, я знаю, что будущие матчи больше не будут начинаться для меня с ментального минуса», – сказала Гауфф на пресс-конференции Australian Open.

Швёнтек ведёт со счётом 11-5 в личном противостоянии с Гауфф, однако американка одержала четыре победы подряд в последних матчах между теннисистками.

Комментарии
