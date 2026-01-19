Алькарас — 4-й теннисист, который выиграл стартовый матч на 20 первых ТБШ в карьере

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым игроком в Открытой эре, которому удалось одержать победу в 20 первых стартовых матчах на турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче первого круга Australian Оpen – 2026 Алькарас обыграл австралийца Адама Уолтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

Ранее подобного достижения добивались американец Артур Эш, шведский теннисист Бьорн Борг и испанец Рафаэль Надаль.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.