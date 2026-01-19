Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — 4-й теннисист, который выиграл стартовый матч на 20 первых ТБШ в карьере

Алькарас — 4-й теннисист, который выиграл стартовый матч на 20 первых ТБШ в карьере
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым игроком в Открытой эре, которому удалось одержать победу в 20 первых стартовых матчах на турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче первого круга Australian Оpen – 2026 Алькарас обыграл австралийца Адама Уолтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:55 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 2 2
             
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Ранее подобного достижения добивались американец Артур Эш, шведский теннисист Бьорн Борг и испанец Рафаэль Надаль.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.

Материалы по теме
Джокович бьётся за 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв уже выиграли. LIVE!
Live
Джокович бьётся за 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв уже выиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android