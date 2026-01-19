Алькарас — 4-й теннисист, который выиграл стартовый матч на 20 первых ТБШ в карьере
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым игроком в Открытой эре, которому удалось одержать победу в 20 первых стартовых матчах на турнирах «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче первого круга Australian Оpen – 2026 Алькарас обыграл австралийца Адама Уолтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:55 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 2
|2
Адам Уолтон
А. Уолтон
Ранее подобного достижения добивались американец Артур Эш, шведский теннисист Бьорн Борг и испанец Рафаэль Надаль.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.
