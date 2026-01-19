Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open — 2026, обыграв Крейчикову
Поделиться
22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Australian Open — 2026, обыграв в первом матче чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, занимающую в рейтинге WTA 58-е место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:05 МСК
58
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
По ходу матча Крейчикова подала навылет пять раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела также реализовать три брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Шнайдер сыграет с австралийской спортсменкой Талией Гибсон (119-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
14:06
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:20
-
13:08
-
13:06
-
12:52
-
12:43
-
12:30
-
12:28
-
12:21
-
12:13
-
12:08
-
11:52
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
11:03
-
10:57
-
10:37
-
10:30
-
10:19
-
10:07
-
09:52
-
09:47
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:30
-
08:30
-
08:17
-
08:08