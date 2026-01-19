Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open — 2026, обыграв Крейчикову

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Australian Open — 2026, обыграв в первом матче чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, занимающую в рейтинге WTA 58-е место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер.

По ходу матча Крейчикова подала навылет пять раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела также реализовать три брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Шнайдер сыграет с австралийской спортсменкой Талией Гибсон (119-я ракетка мира).