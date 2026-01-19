Скидки
Теннис

Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер, результат матча 19 января 2026, счёт 1:2, 1-й круг; Australian Open — 2026

Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open — 2026, обыграв Крейчикову
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Australian Open — 2026, обыграв в первом матче чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, занимающую в рейтинге WTA 58-е место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:05 МСК
Барбора Крейчикова
58
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 6
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

По ходу матча Крейчикова подала навылет пять раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела также реализовать три брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Шнайдер сыграет с австралийской спортсменкой Талией Гибсон (119-я ракетка мира).

Сетка турнира Australian Open
