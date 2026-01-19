Скидки
Иржи Легечка — Артюр Жа, результат матча 19 января 2026, счет 0:3, 1-й круг Australian Open – 2026

Легечка сенсационно проиграл 198-й ракетке мира в первом круге Аustralian Open
19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка неожиданно проиграл на старте Australian Open – 2026 французу Артюру Жа (198-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:7 (1:7), 5:7.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 10:40 МСК
Иржи Легечка
19
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 1 5
7 		7 7 7
             
Артюр Жа
198
Франция
Артюр Жа
А. Жа

Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. За время матча Артюр Жа выполнил семь подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 15 брейк-пойнтов. Иржи Легечка сделал в игре восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Артюр Жа сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Australian Open – 2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

