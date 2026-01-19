Легечка сенсационно проиграл 198-й ракетке мира в первом круге Аustralian Open
19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка неожиданно проиграл на старте Australian Open – 2026 французу Артюру Жа (198-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:7 (1:7), 5:7.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 10:40 МСК
19
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 1
|5
|
|7 7
|7
198
Артюр Жа
А. Жа
Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. За время матча Артюр Жа выполнил семь подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 15 брейк-пойнтов. Иржи Легечка сделал в игре восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Артюр Жа сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.
Australian Open – 2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
