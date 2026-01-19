Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юань Юэ — Ига Швёнтек, результат матча 19 января 2026, счёт 0:2, 1-й круг; Australian Open — 2026

Швёнтек обыграла Юэ и вышла во второй круг Australian Open — 2026
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла в стартовом матче Australian Open представительницу Китая Юань Юэ (130-я ракетка мира) и вышла во второй круг турнира. Встреча спортсменок продлилась ровно 2 часа и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Швёнтек.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Юань Юэ
130
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По ходу матча Юэ подала навылет два раза, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Швёнтек сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Швёнтек сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой (44-я ракетка мира).

Сетка Australian Open
Материалы по теме
Джокович бьётся за 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв уже выиграли. LIVE!
Live
Джокович бьётся за 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв уже выиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android