«Всё сделала сама». Андреева пошутила после победы над Векич в первом круге АО-2026

«Всё сделала сама». Андреева пошутила после победы над Векич в первом круге АО-2026
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в шутливой манере прокомментировала свою победу в матче первого круга Australian Open — 2026 над хорваткой Донной Векич. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:10 МСК
Донна Векич
72
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0
4 		6 6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Ты известна тем, что благодаришь саму себя. За что ты хотела бы поблагодарить себя сегодня?
– Думаю, сегодня — снова за всё. Я сделала абсолютно всё сама. Не знаю, чем вообще занималась моя команда, сидя в углу и ничего не делая (смеётся). Если честно, я очень довольна тем, как смогла вернуться в этот матч, как не потеряла концентрацию и продолжала идти на удары. Ладно, может быть, Кончита пару раз дала мне совет тут и там… Но в целом — опять всё сделала я сама (улыбается), – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Мирра Андреева сыграет с 53-й ракеткой мира представительницей Греции Марией Саккари.

