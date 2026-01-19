«Всё сделала сама». Андреева пошутила после победы над Векич в первом круге АО-2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в шутливой манере прокомментировала свою победу в матче первого круга Australian Open — 2026 над хорваткой Донной Векич. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

– Ты известна тем, что благодаришь саму себя. За что ты хотела бы поблагодарить себя сегодня?

– Думаю, сегодня — снова за всё. Я сделала абсолютно всё сама. Не знаю, чем вообще занималась моя команда, сидя в углу и ничего не делая (смеётся). Если честно, я очень довольна тем, как смогла вернуться в этот матч, как не потеряла концентрацию и продолжала идти на удары. Ладно, может быть, Кончита пару раз дала мне совет тут и там… Но в целом — опять всё сделала я сама (улыбается), – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Мирра Андреева сыграет с 53-й ракеткой мира представительницей Греции Марией Саккари.