Мертенс вышла во второй круг Australian Open после победы над Тараруди

21-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла в первом круге турнира Australian Open — 2026 представительницу Таиланда Ланлану Тараруди, занимающую в рейтинге WTA 131-е место. Встреча спортсменок продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу Мертенс.

По ходу матча Мертенс подала навылет два раза, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. Тараруди не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Мертенс станет японская теннисистка Моюка Утидзима (88-я ракетка мира).