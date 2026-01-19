Мертенс вышла во второй круг Australian Open после победы над Тараруди
Поделиться
21-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла в первом круге турнира Australian Open — 2026 представительницу Таиланда Ланлану Тараруди, занимающую в рейтинге WTA 131-е место. Встреча спортсменок продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу Мертенс.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:45 МСК
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
131
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
По ходу матча Мертенс подала навылет два раза, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. Тараруди не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух.
Следующей соперницей Мертенс станет японская теннисистка Моюка Утидзима (88-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
14:10
-
14:06
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:20
-
13:08
-
13:06
-
12:52
-
12:43
-
12:30
-
12:28
-
12:21
-
12:13
-
12:08
-
11:52
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
11:03
-
10:57
-
10:37
-
10:30
-
10:19
-
10:07
-
09:52
-
09:47
-
09:29
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:30
-
08:30
-
08:17