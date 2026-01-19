Скидки
Элисе Мертенс — Ланлана Тараруди, результат матча 19 января 2026, счёт 2:0, 1-й круг; Australian Open — 2026

Мертенс вышла во второй круг Australian Open после победы над Тараруди
Комментарии

21-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла в первом круге турнира Australian Open — 2026 представительницу Таиланда Ланлану Тараруди, занимающую в рейтинге WTA 131-е место. Встреча спортсменок продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу Мертенс.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:45 МСК
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ланлана Тараруди
131
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди

По ходу матча Мертенс подала навылет два раза, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. Тараруди не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Мертенс станет японская теннисистка Моюка Утидзима (88-я ракетка мира).

Сетка турнира Australian Open
