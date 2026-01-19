Шнайдер — о победе над Крейчиковой: после первого сета думала, что выиграть матч нереально

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в стартовом матче Australian Open – 2026 над чешкой Барборой Крейчиковой (58-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

— Какие ощущения после победы в таком матче?

– Я немного выдохлась, ведь уже поздно. Но, честно говоря, я очень счастлива. После первого сета казалось нереальным, что я смогу выиграть этот матч. Но я сказала себе, что нужно оставаться в игре, потому что она невероятно играла в третьем сете. Я подумала: «Всё в порядке, нужно дождаться момента, когда всё может измениться, и просто поднять уровень своей игры». Конечно, первый матч, первый «Большой шлем» года — я была немного нервной и напряжённой, поэтому в первом сете не смогла найти свой ритм и игру, но я очень рада, что сумела переломить ход встречи и одержать победу.

– В третьем сете ты играла просто феноменально. Когда приближалась к победе, как удавалось успокоить нервы и довести матч до конца?

– Когда я выиграла второй сет, я как будто привыкла к условиям и подумала: «Всё в порядке, я вернулась, начинаю чувствовать свои удары. Они идут сами собой». А когда игра становится длиннее, появляется энергия и радость, ты просто получаешь удовольствие от игры, особенно когда так близко к победе и играешь отлично. Некоторые невероятные удары получаются естественно, сами собой, – сказала Шнайдер в интервью на корте после матча.