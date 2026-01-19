Джокович — Мартинес-Портеро: серб выиграл 1-й сет матча на Australian Open

В эти минуты в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 встречаются четвёртая ракетка мира 28-летний сербский теннисист Новак Джокович и 71-й номер рейтинга 28-летний представитель Испании Педро Мартинес-Портеро. Сербский теннисист выиграл первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 45 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что ранее спортсмены не встречались друг с другом на турнирах АТР.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.