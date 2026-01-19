Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — Мартинес-Портеро: серб выиграл 1-й сет матча на Australian Open

Джокович — Мартинес-Портеро: серб выиграл 1-й сет матча на Australian Open
Комментарии

В эти минуты в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 встречаются четвёртая ракетка мира 28-летний сербский теннисист Новак Джокович и 71-й номер рейтинга 28-летний представитель Испании Педро Мартинес-Портеро. Сербский теннисист выиграл первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 45 минут.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что ранее спортсмены не встречались друг с другом на турнирах АТР.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Джокович одержал 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв тоже выиграли. LIVE!
Live
Джокович одержал 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв тоже выиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android