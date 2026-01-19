Скидки
Теннис

Швёнтек — первая после Плишковой теннисистка, выигравшая 25 стартовых матчей ТБШ подряд

Швёнтек — первая после Плишковой теннисистка, выигравшая 25 стартовых матчей ТБШ подряд
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала второй после бывшей первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой теннисисткой, выигравшей не менее 25 стартовых матчей турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде подряд.

В первом матче Australian Open — 2026 Швёнтек встретилась с представительницей Китая Юань Юэ, которую обыграла со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Юань Юэ
130
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Аналогичная победная серия Плишковой длилась в период с Уимблдона в 2016 году до Открытого чемпионата Австралии — 2023.

Во втором круге Australian Open — 2026 Швёнтек сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой (44-я ракетка мира).

Сетка Australian Open -- 2026
Комментарии
