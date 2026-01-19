Скидки
Теннис

Алексей Попырин — Александр Мюллер, результат матча 19 января 2026, счёт 2:3, первый круг Australian Open — 2026

Алексей Попырин на тай-брейке пятого сета проиграл Мюллеру в первом круге AO-2026


50-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти во второй круг Australian Open – 2026, уступив в стартовом матче турнира французу Александру Мюллеру (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (4:10).

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 12:05 МСК
Алексей Попырин
50
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6 5 6 4
2 		6 3 7 7 7 10
             
Александр Мюллер
52
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Теннисисты провели на корте 3 часа 55 минут. За время встречи Попырин выполнил 40 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Александр Мюллер подал в игре пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Мюллер сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

