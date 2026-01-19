Джокович — Мартинес-Портеро: серб повёл 2-0 по сетам в матче 1-го круга Australian Open
Поделиться
В эти минуты в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 встречаются четвёртая ракетка мира 28-летний сербский теннисист Новак Джокович и 71-й номер рейтинга 28-летний представитель Испании Педро Мартинес-Портеро. Сербский теннисист выиграл первый сет — 6:3 — и добился победы во втором со счётом 6:2. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 35 минут.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
71
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Отметим, что ранее спортсмены не встречались друг с другом на турнирах АТР.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
15:48
-
15:39
-
15:23
-
15:21
-
15:12
-
15:03
-
14:59
-
14:34
-
14:24
-
14:10
-
14:06
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:20
-
13:08
-
13:06
-
12:52
-
12:43
-
12:30
-
12:28
-
12:21
-
12:13
-
12:08
-
11:52
-
11:42
-
11:28
-
11:25
-
11:03
-
10:57
-
10:37
-
10:30
-
10:19
-
10:07
-
09:52