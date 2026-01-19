Скидки
Мирра Андреева, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула

Мирра Андреева, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 19 января, восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева провела стартовый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Мирры Андреевой до титула.

Результаты Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 4:6; 6:3; 6:0.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/32 финала: Мирра Андреева (Россия) — Мария Саккари (Греция).

Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:

1/16 финала: Айла Томлянович (Австралия);

1/8 финала: Элина Свитолина (Украина);

1/4 финала: Кори Гауфф (США);

полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);

финал: Ига Швёнтек (Польша).

