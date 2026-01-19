Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Маттиа Беллуччи, результат матча 19 января 2026, счет 3:0, 1-й круг Australian Open – 2026

Рууд легко обыграл Беллуччи в стартовом матче на Australian Open — 2026
Комментарии

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на Australian Open – 2026, обыграв в матче первого круга итальянца Маттию Беллуччи (76-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:30 МСК
Маттия Беллуччи
76
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4
6 		6 6
             
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Каспер Рууд выполнил 10 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Маттиа Беллуччи сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнтов, который ему удалось заработать за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Каспер Рууд сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Джокович одержал 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв тоже выиграли. LIVE!
Live
Джокович одержал 100-ю победу на AO! Мирра, Диана, Медведев и Рублёв тоже выиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android