Рууд легко обыграл Беллуччи в стартовом матче на Australian Open — 2026
13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на Australian Open – 2026, обыграв в матче первого круга итальянца Маттию Беллуччи (76-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:30 МСК
76
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Каспер Рууд выполнил 10 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Маттиа Беллуччи сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнтов, который ему удалось заработать за матч.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Каспер Рууд сыграет с испанцем Хауме Мунаром.
