Рууд легко обыграл Беллуччи в стартовом матче на Australian Open — 2026

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на Australian Open – 2026, обыграв в матче первого круга итальянца Маттию Беллуччи (76-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Каспер Рууд выполнил 10 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Маттиа Беллуччи сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнтов, который ему удалось заработать за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Каспер Рууд сыграет с испанцем Хауме Мунаром.