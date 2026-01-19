Скидки
Ига Швёнтек, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 19 января, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела стартовый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Иги Швёнтек до титула.

Результаты Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Ига Швёнтек (Польша) — Юань Юэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/32 финала: Ига Швёнтек (Польша) — Мари Боузкова (Чехия).

Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:

1/16 финала: Анна Калинская (Россия, 31);

1/8 финала: Наоми Осака (Япония, 16);

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 5);

полуфинал: Аманда Анисимова (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Сетка Australian Open -- 2026
