Ига Швёнтек, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 19 января, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела стартовый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Иги Швёнтек до титула.
Результаты Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Ига Швёнтек (Польша) — Юань Юэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
1/32 финала: Ига Швёнтек (Польша) — Мари Боузкова (Чехия).
Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:
1/16 финала: Анна Калинская (Россия, 31);
1/8 финала: Наоми Осака (Япония, 16);
1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 5);
полуфинал: Аманда Анисимова (США, 4);
финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).