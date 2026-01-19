Медведев — о проблемах в сезоне-2025: иногда не чувствовал уверенности в своей игре

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с какими проблемами, повлиявшими на его игру, столкнулся в сезоне-2025, отметив при этом, что большую роль в этом сыграло психологическое состояние.

«Я стараюсь быть более оптимистичным, чем когда нахожусь на корте. У меня была длинная предсезонка. Прошлый год был тяжёлым. Я отлично чувствую себя с новой командой, поэтому не слишком думаю о прошлом. То, что было в прошлом году, уже прошло, и это нормально. Это часть моей карьеры, часть жизни. Я закончил сезон примерно на 12–13-м месте, и, если честно, это неплохо. Конечно, я был недоволен. Это был первый год за 7–8 лет, когда я не попал в Турин. Но всё же всё было не так плохо, а концовка сезона оказалась лучше, чем сам сезон.

Думаю, проблема была больше в психологии, чем в теннисе. Иногда я не чувствовал уверенности в своей игре. Ментально это непросто, потому что ты начинаешь спрашивать себя: почему мой бэкхенд по линии не работает так хорошо, почему подача не идёт — и в этот момент ты начинаешь чувствовать себя хуже физически, потому что психологически начинаешь сильнее давить на себя, становишься более зажатым во время матчей. Именно поэтому ментально становится тяжелее», – сказал Медведев на пресс-конференции Australian Open.