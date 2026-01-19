Джокович успешно стартовал на Аustralian Open — 2026, обыграв Мартинеса-Портеро

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Australian Open – 2026, обыграв в матче первого круга испанца Педро Мартинеса-Портеро (71-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа. За время матча Новак Джокович выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Педро Мартинес-Портеро сделал в игре два эйса, допустил шесть двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за встречу.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Новак Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).