Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Педро Мартинес-Портеро, результат матча 19 января 2026, счет 3:0, 1-й круг Australian Open – 2026

Джокович успешно стартовал на Аustralian Open — 2026, обыграв Мартинеса-Портеро
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Australian Open – 2026, обыграв в матче первого круга испанца Педро Мартинеса-Портеро (71-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 2 часа. За время матча Новак Джокович выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Педро Мартинес-Портеро сделал в игре два эйса, допустил шесть двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за встречу.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Новак Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
