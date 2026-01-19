Для Джоковича победа в первом круге Australian Open стала сотой в карьере на этом турнире

Для четвёртой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича победа в первом круге Australian Open — 2026 стала сотым выигрышем в карьере на этом турнире «Большого шлема».

В стартовом матче Джокович оказался сильнее представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро (71-е место в мировом рейтинге), уверенно обыграв соперника со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open стал третьим для сербского спортсмена турниром «Большого шлема», где он достигал 100 побед. Ранее это случилось на Уимблдоне (102 победы) и «Ролан Гаррос» (101).

Далее на Australian Open — 2026 Джокович сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли.

28-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и лидером по числу выигранных титулов ATP (101).