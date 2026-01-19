Для Джоковича победа в первом круге Australian Open стала сотой в карьере на этом турнире
Для четвёртой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича победа в первом круге Australian Open — 2026 стала сотым выигрышем в карьере на этом турнире «Большого шлема».
В стартовом матче Джокович оказался сильнее представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро (71-е место в мировом рейтинге), уверенно обыграв соперника со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
71
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open стал третьим для сербского спортсмена турниром «Большого шлема», где он достигал 100 побед. Ранее это случилось на Уимблдоне (102 победы) и «Ролан Гаррос» (101).
Далее на Australian Open — 2026 Джокович сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли.
28-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и лидером по числу выигранных титулов ATP (101).
