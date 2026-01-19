Скидки
Для Джоковича победа в первом круге Australian Open стала сотой в карьере на этом турнире

Для четвёртой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича победа в первом круге Australian Open — 2026 стала сотым выигрышем в карьере на этом турнире «Большого шлема».

В стартовом матче Джокович оказался сильнее представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро (71-е место в мировом рейтинге), уверенно обыграв соперника со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Australian Open стал третьим для сербского спортсмена турниром «Большого шлема», где он достигал 100 побед. Ранее это случилось на Уимблдоне (102 победы) и «Ролан Гаррос» (101).

Далее на Australian Open — 2026 Джокович сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли.

28-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и лидером по числу выигранных титулов ATP (101).

Сетка турнира Australian Open
