Джокович повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович лидирует со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству участий в турнирах «Большого шлема». Это произошло после того, как серб провёл матч первого круга Australian Open – 2026 с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:2, 6:2).

Джокович, Федерер и Лопес лидируют в списке игроков с наибольшим количеством участий в турнирах «Большого шлема». Все три теннисиста 81 раз принимали участие в турнирах данной категории. Также среди лидеров находятся:

Стэн Вавринка (Швейцария) – 75;

Ришар Гаске (Франция) – 75;

Фернандо Вердаско (Испания) – 71;

Фабрис Санторо (Франция) – 70;

Михаил Южный (Россия) – 69.

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 Новак Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).