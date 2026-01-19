Джокович повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович лидирует со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству участий в турнирах «Большого шлема». Это произошло после того, как серб провёл матч первого круга Australian Open – 2026 с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:2, 6:2).
Джокович, Федерер и Лопес лидируют в списке игроков с наибольшим количеством участий в турнирах «Большого шлема». Все три теннисиста 81 раз принимали участие в турнирах данной категории. Также среди лидеров находятся:
Стэн Вавринка (Швейцария) – 75;
Ришар Гаске (Франция) – 75;
Фернандо Вердаско (Испания) – 71;
Фабрис Санторо (Франция) – 70;
Михаил Южный (Россия) – 69.
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 Новак Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).
