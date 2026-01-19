Скидки
Джокович повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович лидирует со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству участий в турнирах «Большого шлема». Это произошло после того, как серб провёл матч первого круга Australian Open – 2026 с испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро (6:3, 6:2, 6:2).

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович, Федерер и Лопес лидируют в списке игроков с наибольшим количеством участий в турнирах «Большого шлема». Все три теннисиста 81 раз принимали участие в турнирах данной категории. Также среди лидеров находятся:

Стэн Вавринка (Швейцария) – 75;
Ришар Гаске (Франция) – 75;
Фернандо Вердаско (Испания) – 71;
Фабрис Санторо (Франция) – 70;
Михаил Южный (Россия) – 69.

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 Новак Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).

