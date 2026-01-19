Скидки
Джокович достиг 100 побед на трёх разных турнирах «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал в первом круге Australian Open — 2026 100-ю в карьере победу на данном турнире, обыграв на старте 71-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open стал третьим для сербского спортсмена турниром «Большого шлема», где он достигал 100 побед. Ранее это случилось на Уимблдоне (102 победы) и «Ролан Гаррос» (101).

По данному показателю Джокович обошёл бывшую первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера. На счету Федерера два турнира «Большого шлема», на которых он достигал 100 побед — Уимблдон (105 победных матчей) и Australian Open (102).

Сетка Australian Open -- 2026
