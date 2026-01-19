Новак Джокович, AO-2026: результаты матчей 19 января, следующий соперник, путь до титула

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича.

Результаты Новака Джоковича на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Новак Джокович (Сербия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:2, 6:2.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/32 финала: Новак Джокович (Сербия) – Франческо Маэстрелли (Италия).

Возможная сетка Новака Джоковича на Australian Open — 2026:

1/16 финала: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

1/8 финала: Якуб Меншик (Чехия);

1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия);

полуфинал: Янник Синнер (Италия);

финал: Карлос Алькарас (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он одолел немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.