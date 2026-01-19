Скидки
«Нет претензий к своей игре». Джокович — о победе в первом круге AO-2026

«Нет претензий к своей игре». Джокович — о победе в первом круге AO-2026
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче первого круга Australian Open – 2026 над испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Если честно, у меня нет никаких претензий к своей игре. Я отлично подавал, практически не отдавал очков в своих геймах. Он не сделал ни одного брейка, что очень важно. Когда ты так легко забираешь свои подачи, это даёт определённое облегчение, и тогда можно смелее идти вперёд и играть более агрессивно на приёме, что я и делал.

Понятно, что ему, вероятно, комфортнее действовать на грунте, однако он старался разнообразить игру: иногда почти в каждом розыгрыше выходил к сетке после подачи, пробовал укороченные, резаные удары, атаки с ходу, разные неожиданные ходы. Какое-то время это работало, но, честно говоря, я чувствовал себя очень уверенно, в том числе и на задней линии. Поэтому, конечно, я очень доволен своим выступлением», – сказал Джокович в интервью Eurosport после матча.

