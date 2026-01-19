«Нет претензий к своей игре». Джокович — о победе в первом круге AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче первого круга Australian Open – 2026 над испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
«Если честно, у меня нет никаких претензий к своей игре. Я отлично подавал, практически не отдавал очков в своих геймах. Он не сделал ни одного брейка, что очень важно. Когда ты так легко забираешь свои подачи, это даёт определённое облегчение, и тогда можно смелее идти вперёд и играть более агрессивно на приёме, что я и делал.
Понятно, что ему, вероятно, комфортнее действовать на грунте, однако он старался разнообразить игру: иногда почти в каждом розыгрыше выходил к сетке после подачи, пробовал укороченные, резаные удары, атаки с ходу, разные неожиданные ходы. Какое-то время это работало, но, честно говоря, я чувствовал себя очень уверенно, в том числе и на задней линии. Поэтому, конечно, я очень доволен своим выступлением», – сказал Джокович в интервью Eurosport после матча.
