«Съел меня живьём». Джокович — о первом матче в карьере на АО с Сафиным

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями от первого матча в карьере на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году, когда он проиграл российскому теннисисту Марату Сафину (0:6, 1:6, 2:6).
– 21 год назад ты впервые сыграл на этом турнире. Помнишь, против кого тогда выходил на корт здесь?
– Да, конечно, помню. Я играл на арене Рода Лэйвера. Прошёл квалификацию и попал на Марата Сафина. Я тогда ещё был подростком… Это был разгром — он выиграл в трёх сетах, а позже вообще стал чемпионом турнира. Он был одним из моих кумиров в детстве, я на него равнялся. Честно говоря, на корте он меня просто «съел меня живьём», но для меня это был невероятный опыт — первый раз на центральном корте турнира «Большого шлема». Так что это очень тёплые, красивые воспоминания, – сказал Джокович в интервью Eurosport.
Марат Сафин стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии – 2005, одолев в финале автралийца Ллейтона Хьюитта 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.
