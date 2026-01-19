Скидки
Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты игрового дня 19 января

В ночь с 18 на 19 января состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Результаты 18 января:

Магда Линетт (Польша) — Эмма Наварро (США) — 3:6, 6:3, 6:3;
Кори Гауфф (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 6:3;
Далма Галфи (Венгрия) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 3:6;
Джессика Пегула (США) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 6:1;
Симона Вальтерт (Швейцария) — Аманда Анисимова (США) — 3:6, 2:6;
Виктория Мбоко (Канада) — Эмерсон Джонс (Австралия) — 6:4, 6:1;
Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:3, 7:6;
Зарина Дияс (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания) — 2:6, 4:6;
Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия) — 6:3, 3:6, 6:0;
Линда Носкова (Чехия) — Дарья Семенистая (Латвия) — 6:3, 6:0;
Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 3:6, 3:6;
Элисе Мертенс (Бельгия) — Ланлана Тараруди (Таиланд) — 7:5, 6:1;
Юлия Стародубцева (Украина) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:7, 1:6;
Донна Векич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 3:6, 0:6;
Юань Юэ (Китай) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:7, 3:6.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
