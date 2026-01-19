Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты игрового дня 19 января

В ночь с 18 на 19 января состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Результаты 18 января:

Магда Линетт (Польша) — Эмма Наварро (США) — 3:6, 6:3, 6:3;

Кори Гауфф (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:2, 6:3;

Далма Галфи (Венгрия) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 3:6;

Джессика Пегула (США) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 6:1;

Симона Вальтерт (Швейцария) — Аманда Анисимова (США) — 3:6, 2:6;

Виктория Мбоко (Канада) — Эмерсон Джонс (Австралия) — 6:4, 6:1;

Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:3, 7:6;

Зарина Дияс (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания) — 2:6, 4:6;

Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия) — 6:3, 3:6, 6:0;

Линда Носкова (Чехия) — Дарья Семенистая (Латвия) — 6:3, 6:0;

Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 3:6, 3:6;

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ланлана Тараруди (Таиланд) — 7:5, 6:1;

Юлия Стародубцева (Украина) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:7, 1:6;

Донна Векич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 3:6, 0:6;

Юань Юэ (Китай) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:7, 3:6.