Кори Гауфф повторила достижения Шараповой и сестёр Уильямс на турнирах «Большого шлема»

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одержала 75-ю в карьере победу на мэйджорах.

Это произошло на Australian Open – 2026. В первом круге соревнований Гауфф (3) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 93-ю ракетку мира представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Таким образом, Гауфф вошла в число четырёх теннисисток, которым в возрасте 21 года или моложе удалось выиграть 75 и более матчей на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Этого также смогли достигнуть американки Винус и Серена Уильямс и самая титулованная теннисистка России Мария Шарапова.

