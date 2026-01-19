Кори Гауфф повторила достижения Шараповой и сестёр Уильямс на турнирах «Большого шлема»
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одержала 75-ю в карьере победу на мэйджорах.
Это произошло на Australian Open – 2026. В первом круге соревнований Гауфф (3) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 93-ю ракетку мира представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Таким образом, Гауфф вошла в число четырёх теннисисток, которым в возрасте 21 года или моложе удалось выиграть 75 и более матчей на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Этого также смогли достигнуть американки Винус и Серена Уильямс и самая титулованная теннисистка России Мария Шарапова.
