Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о призовых на AO: главное — процент от дохода. Деньги большие, врать не будем

Медведев — о призовых на AO: главное — процент от дохода. Деньги большие, врать не будем
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к повышению призового фонда Открытого чемпионата Австралии – 2026. В общей сложности он увеличился на 16%.

— Даниил, некоторые ваши коллеги на этом турнире много говорили о призовых. Как считаете, призовой фонд на Australian Open приемлем?
— Он сильно увеличился, и это, конечно, здорово. Хорошо, что у нас есть представитель, который сейчас ведёт переговоры с ТБШ. Как и в любом другом виде спорта, самое главное — это процент от дохода, потому что деньги большие, не будем врать. Так что я даже не знаю, является ли это открытой информацией, какой процент у нас от призового фонда и можно ли его сравнивать с другими видами спорта. Оставлю это нашим командам. Надеюсь, это приведёт к большей прозрачности между ТБШ и игроками, что принесёт пользу всем, — сказал Медведев на пресс-конференции в Мельбурне.

Материалы по теме
Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны
Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android