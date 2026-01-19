Медведев — о призовых на AO: главное — процент от дохода. Деньги большие, врать не будем

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к повышению призового фонда Открытого чемпионата Австралии – 2026. В общей сложности он увеличился на 16%.

— Даниил, некоторые ваши коллеги на этом турнире много говорили о призовых. Как считаете, призовой фонд на Australian Open приемлем?

— Он сильно увеличился, и это, конечно, здорово. Хорошо, что у нас есть представитель, который сейчас ведёт переговоры с ТБШ. Как и в любом другом виде спорта, самое главное — это процент от дохода, потому что деньги большие, не будем врать. Так что я даже не знаю, является ли это открытой информацией, какой процент у нас от призового фонда и можно ли его сравнивать с другими видами спорта. Оставлю это нашим командам. Надеюсь, это приведёт к большей прозрачности между ТБШ и игроками, что принесёт пользу всем, — сказал Медведев на пресс-конференции в Мельбурне.