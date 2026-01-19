Андреева: восьмилетняя Мирра очень гордилась бы 18-летней Миррой

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем занималась 10 лет назад, в 2016 году.

— Сейчас все в соцсетях вспоминают 2016-й, вам тогда было восемь лет. Что впечатлило бы восьмилетнюю Мирру в том, какая вы сейчас?

— В восемь лет ещё не знаешь, чем будешь заниматься по жизни. Я играла в теннис, на турнирах в Европе. Думаю, восьмилетняя Мирра очень гордилась бы 18-летней Миррой, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Ранее Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Australian Open, одолев в первом матче хорватку Донну Векич (72-е место в мировом рейтинге). Встреча теннисисток продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой.