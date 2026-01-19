Скидки
Теннис

Мирра Андреева оценила соперницу по второму кругу Australian Open — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с представительницей Греции Марией Саккари во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— В следующем круге вы играете с Саккари, какие ожидания от матча?
— Мария – тоже очень опытная теннисистка, любит играть агрессивно. Я ни один её матч целиком не смотрела, а тренировались вместе мы только однажды, в Париже. Так что у меня есть представление, как она играет, но не скажу, что хорошо её знаю. Теперь дело за Кончитой, она скажет мне, что делать в следующем матче, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Australian Open, одолев в первом матче хорватку Донну Векич (72-е место в мировом рейтинге). Встреча теннисисток продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой.

