Мирра Андреева оценила соперницу по второму кругу Australian Open — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с представительницей Греции Марией Саккари во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026.

— В следующем круге вы играете с Саккари, какие ожидания от матча?

— Мария – тоже очень опытная теннисистка, любит играть агрессивно. Я ни один её матч целиком не смотрела, а тренировались вместе мы только однажды, в Париже. Так что у меня есть представление, как она играет, но не скажу, что хорошо её знаю. Теперь дело за Кончитой, она скажет мне, что делать в следующем матче, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Australian Open, одолев в первом матче хорватку Донну Векич (72-е место в мировом рейтинге). Встреча теннисисток продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой.