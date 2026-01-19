Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты второго игрового дня

В ночь с 18 на 19 января состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Результаты 19 января:

Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 6:4, 6:4 (снятие Оже-Альяссима);

Элиас Имер (Швеция) — Александр Шевченко (Казахстан) – 6:3, 5:7, 4:6, 1:6;

Даниил Медведев (Россия, 11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:2);

Томми Пол (США) — Александр Ковачевич (США) – 6:4, 6:3, 6:3;

Андрей Рублёв (Россия) – Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:2, 6:3;

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия) – 7:6 (7:3), 5:7, 1:6, 1:6;

Алекс де Минор (Австралия) – Маккензи Макдональд (США) — 6:2, 6:2, 6:3;

Денис Шаповалов (Канада) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) – 6:3, 7:6 (7:3), 6:1;

Артюр Жа (Франция, Q) – Иржи Легечка (Чехия, 17) — 7:5, 7:6 (7:1), 7:5;

Александр Мюллер (Франция) – Алексей Попырин (Австралия) — 2:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:4);

Новак Джокович (Сербия, 4) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:3, 6:2, 6:2.