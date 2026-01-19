Джокович повторил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на хардовых «Шлемах»
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович начал своё 40-е выступление на хардовом турнире «Большого шлема».
Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Новак одержал свою 100-ю в карьере победу на данном турнире, обыграв в первом круге 71-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
71
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству выступлений в основных сетках хардовых «Шлемов» (по 40). Джокович, Федерер и Лопес – лидеры по этому показателю среди мужчин в Открытой эре (с 1968 года).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
18:51
-
18:50
-
18:29
-
18:25
-
18:17
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:49
-
17:31
-
17:30
-
16:49
-
16:36
-
16:16
-
16:13
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:39
-
15:23
-
15:21
-
15:12
-
15:03
-
14:59
-
14:34
-
14:24
-
14:10
-
14:06
-
13:40
-
13:39
-
13:25
-
13:20
-
13:08
-
13:06
-
12:52