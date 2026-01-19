Джокович повторил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на хардовых «Шлемах»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович начал своё 40-е выступление на хардовом турнире «Большого шлема».

Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Новак одержал свою 100-ю в карьере победу на данном турнире, обыграв в первом круге 71-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству выступлений в основных сетках хардовых «Шлемов» (по 40). Джокович, Федерер и Лопес – лидеры по этому показателю среди мужчин в Открытой эре (с 1968 года).