Светлана Кузнецова оценила результаты россиян на старте Australian Open — 2026

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила результаты российских теннисистов в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Даня Медведев и Андрей Рублёв уверенно стартовали на Australian Open, победив де Йонга и Арнальди соответственно в трёх сетах. Самое важное по такой жаре, которая стоит дневными запусками, – стараться выигрывать как можно быстрее и не задерживаться на корте лишнее время, не тратить силы, что у ребят и получилось сегодня.

Что за потрясающие волевые победы одержали Мирра и Диана, над такими сложными соперницами в первом круге! Андреева смогла перебороть Векич, несмотря на колоссальное напряжение. Решающий сет Мирра выиграла безоговорочно, с «баранкой». Шнайдер сломила сопротивление двукратной чемпионки ТБШ Крейчиковой, тоже сумев совладать с нервами. Девочки, браво.

К сожалению, вчерашний день сложился неудачно для наших девчонок: Аня Блинкова, Катя Александрова и Настя Павлюченкова проиграли. Особенно обидно за Настю, у которой был матчбол на решающем тай-брейке против китаянки», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
