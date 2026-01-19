Джокович — в двух победах от рекордного достижения Федерера на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось одержать 100+ побед в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня, 19 января, Джокович выиграл свой 100-й матч на Australian Open, одолев в первом круге 71-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Больше Джоковича на австралийском Мельбурне у мужчин в одиночном разряде побеждал лишь 20-кратный победитель ТБШ швейцарец Роджер Федерер. В его активе 102 выигранных матча на AO. Новак может побить рекорд Федерера на текущем Australian Open.