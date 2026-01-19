Скидки
Джокович — в двух победах от рекордного достижения Федерера на Australian Open

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось одержать 100+ побед в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня, 19 января, Джокович выиграл свой 100-й матч на Australian Open, одолев в первом круге 71-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Больше Джоковича на австралийском Мельбурне у мужчин в одиночном разряде побеждал лишь 20-кратный победитель ТБШ швейцарец Роджер Федерер. В его активе 102 выигранных матча на AO. Новак может побить рекорд Федерера на текущем Australian Open.

